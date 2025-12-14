Nach dem Angriff am Bondi Beach (Mark Baker / AP / dpa / Mark Baker)

Die Polizei spricht mittlerweile ausdrücklich von einem Terroranschlag. Der Premierminister des australischen Bundesstaates New South Wales, Minns, erklärte, der Angriff habe sich gegen die jüdische Gemeinschaft von Sydney gerichtet. Die Gewalttat ereignete sich während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukkah. Laut den Behörden wurde einer der Täter erschossen, ein zweiter wurde festgenommen. Australiens Regierungschef Albanese sprach von einem schockierenden Vorfall. Der israelische Präsident Herzog bezeichnete die Täter als "niederträchtige Terroristen", die Jüdinnen und Juden brutal angegriffen hätten. Herzog betonte, man habe Australien immer wieder aufgefordert, gegen die - wie er es nannte - "enorme Welle des Antisemitismus" im Land vorzugehen. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reagierte schockiert. Sie schrieb auf X, Europa stehe an der Seite Australiens und der jüdischen Gemeinschaften auf der ganzen Welt.

