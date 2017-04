Frevert kritisierte, dass es in Deutschland nach wie vor das alte Berechtigungswesen gebe. Die Allgemeine Hochschulreife berechtige zu einem Studium. Die Bildungsforscherin meint, das führe dazu, dass Hochschulen zunehmend mit jungen Menschen konfrontiert würden, die nicht studierfähig seien. Da es aber auch an den Hochschulen eine Noteninflation gebe, bleibe die Auswahl geeigneter Absolventen letztendlich an den Arbeitgebern hängen.

Die Politik überlasse es damit auch den Familien, Kinder ausreichend mit Bildungswissen auszustatten, dass sie ihre Konkurrenten überflügeln können und eingestellt werden. Das sei das Ungerechteste, was man sich vorstellen kann, sagte Frevert. Sie forderte, dass Schulen wieder verstärkt ihre eigenen Bildungsansprüche festlegen müssten. Kinder sollten nicht nur Alltägliches lernen wie Zeitunglesen, sondern auch den Umgang mit sperrigem Material wie einem alten Goethe-Text.

Das vollständige Interview können Sie mindestens sechs Monate lang nachhören.