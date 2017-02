Am Mikrofon Der Jazzsänger Andreas Schaerer

Der sogenannte Vokalgipfel schnattert, kreischt und hupt und überrascht in Improvisations-Duos, mit seiner Band "Hildegard lernt fliegen" und bei der Vertonung von Computerspielen. Was dieser Mann in den Händen hält, ist eine musikalische Wundertüte, die er auf seinem Jungfernflug als Radiomoderator bei "Klassik-Pop-et cetera" mit Begeisterung ausschüttet.