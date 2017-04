Am Mikrofon Der Kabarettist Emil Steinberger

Emil, am Tisch sitzend, telefoniert in breitem Schweizer Dialekt, rauft sich die Haare. In absurd komischen Szenen nimmt der Kabarettist den schusseligen Otto Normalbürger auf‘s Korn. Vor kurzem feierte er seinen 84. Geburtstag. Aber weil man nur so alt ist wie man sich fühlt, tourt der vielfach ausgezeichnete Schweizer weiter durch die Lande.