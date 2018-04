Heinz Karl, kurz HK Gruber gehört zu den großen Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit. Seine Stimme schulte er bei den Wiener Sängerknaben, seine Kompositionskünste unter anderem bei Gottfried von Einem. Den Dogmen der neuen Musik hat sich der gebürtige Wiener stets widersetzt. Er verbindet in seinen Werken vielmehr Volksmusik und Neutönendes, Jazz und Pop mit Kabarett und Strauß oder Wagner mit Eisler und Weill.

Beeindruckendes Miniatur-Singspiel "Frankenstein!!"

Bewegt von linken Idealen war HK Gruber 1967 Mitbegründer des musikkabarettistischen Ensembles MOB art & tone Art. Er schrieb sarkastisch subversive Bühnenwerke und brillierte als Chansonnier viele Male in seinem berühmten Pandämonium "Frankenstein!!". Lange strich er den Kontrabass im Radio-Symphonieorchester Wien und dirigiert bis heute Orchester wie die Wiener Philharmoniker und das Gewandhausorchester Leipzig. In diesem Jahr feiert HK Gruber seinen 75. Geburtstag.

Musik-Laufplan

Titel: Circus Polka für Orchester Komponiert für einen jungen Elefanten (Zirkus-Polka [Zirkuspolka])

Länge: 03:28

Orchester: New York Philharmonic

Dirigent: Igor Strawinsky

Komponist: Igor Strawinsky

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SX 9 K 64136; 64196

Titel: aus: Harmonielehre für Orchester, 3.Teil: Meister Eckhardt and Quackie

Länge: 02:23

Orchester: City of Birmingham Symphony Orchestra

Dirigent: Simon Rattle

Komponist: John Adams

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 555051-2

Titel: aus: Konzertmusik für Streichorchester und Blechbläser, op. 50, 2. Teil: Lebhaft - Langsam - Im ersten Zeitmaß. Lebhaft

Länge: 02:12

Orchester: Royal Concertgebouw Orchestra

Dirigent: Kurt Masur

Komponist: Paul Hindemith

Label: RCO Live

Best.-Nr: RCO14010

Titel: aus: Sinfonie Nr. 2, 3. Satz: Allegro vivace - Presto

Länge: 02:44

Ensemble: Ensemble Modern

Dirigent: HK Gruber

Komponist: Kurt Weill

Titel: aus: Die Dreigroschenoper Ein Stück mit Musik in einem Vorspiel und 8 Bildern. Gesamtaufnahme einer konzertanten Fassung, zusammengestellt von Stephen Hinton, Nr. 16: Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens

Länge: 02:11

Solist: Max Raabe (Singstimme)(Macheath, genannt Mackie Messer)

Solist: HK Gruber (Singstimme)(Jonathan Jeremiah)

Solist: Besitzer der Peachum

Solist: Firma 'Bettlers Freund'

Solist: Nina Hagen (Singstimme)(Celia Peachum, seine Frau)

Solist: Sona MacDonald (Singstimme)(Polly Peachum, ihre Tochter)

Solist: Timna Brauer (Singstimme)(Spelunken-Jenny)

Solist: Hannes Hellmann (Singstimme)(Tiger Brown)(Brown (Tiger Brown), Polizeichef von London)

Solist: Winnie Böwe (Singstimme)(Lucy, seine Tochter)

Solist: Jürgen Holtz (Sprechstimme)(Ausrufer)

Chor: Mitglieder des Ensemble Modern

Orchester: Ensemble Modern

Dirigent: HK Gruber

Komponist: Kurt Weill

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 74321-66133-2

Titel: Lied der Jenny

Länge: 03:01

Interpret: Max Raabe

Komponist: Kurt Weill

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 663513-2

Plattentitel: Charming Weill - Dance band arrangements

Titel: Welcome to the United States

Länge: 03:45

Ensemble: Ensemble Modern

Dirigent: Peter Rundel

Komponist: Frank Vincent Zappa

Label: ZAPPA RECORDS

Best.-Nr: IRS970.757

Titel: Ballade von den Säckeschmeißern

Länge: 03:24

Solist: H.K. Gruber (Bariton)

Orchester: Ensemble Modern

Dirigent: H.K. Gruber

Komponist: Hanns Eisler

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 74321 56882-2

Titel: aus: Ballade für Orchester op.23, (1) Allegro moderato -

Länge: 02:24

Orchester: Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Dirigent: Ferenc Fricsay

Komponist: Gottfried von Einem

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 445404-2

Titel: Charivari

Länge: 01:49

Orchester: Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Dirigent: Sakari Oramo

Komponist: HK Gruber