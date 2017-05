Doch Tierversuche sind umstritten, auch unter Ärzten und Wissenschaftlern. Dürfen wir Tieren zum Wohle des Menschen Leid zufügen? Sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse überhaupt vom Tier auf den Menschen übertragbar?

"Unser Ziel ist es, Tierversuche in der Forschung zu reduzieren und sie nur noch als Ultima Ratio einzusetzen", so Gabriele Heinen-Kljajić, niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur. Sie stellt in den kommenden vier Jahren 4,5 Millionen Euro zur Verfügung, um Alternativen zu Tierversuchen in der Forschung zu fördern.

Wie können neue Medikamente getestet, immunologische Prozesse verstanden oder hirnorganische Grundlagen erforscht werden, wenn Tierexperimente auf ein Minimum reduziert werden? Und welche Konsequenzen hätte ein vollständiger Verzicht auf Tierversuche in Deutschland? Würde dann der Mensch selbst zum "Versuchskaninchen"?





Gesprächsgäste:

Gabriele Heinen-Kljajić , Ministerin für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen

, Ministerin für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen Claus Kronaus , Geschäftsführer von Ärzte gegen Tierversuche e.V.

, Geschäftsführer von Ärzte gegen Tierversuche e.V. Prof. Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen und Vorsitzender der Informationsinitiative der Wissenschaft "Tierversuche verstehen"

