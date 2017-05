In Berlin ist ein Pilotprojekt zur "intelligenten Videoüberwachung" geplant. Dabei werden nicht nur Bilder aufgenommen. Mit der eingesetzten Software sollen Gesichter und Bewegungsabläufe automatisiert ausgewertet und mit bestehenden Daten der Personen abgeglichen werden.

Die Resonanz auf diese Entwicklung ist geteilt. Bringt mehr Videoüberwachung tatsächlich mehr Sicherheit? Lassen sich Kriminelle durch Kameras von Taten abschrecken oder planen sie nicht vielmehr die Überwachungssysteme von vorneherein mit ein? Ist die automatisierte Überwachung und Auswertung der Daten aller Personen an einem Ort verhältnismäßig? Welche Gefahren birgt die Technik? Führt das Sicherheitsbedürfnis in den Überwachungsstaat oder gibt es Alternativen zur Videoüberwachung?

Gesprächsgäste:

Thomas Kranig , Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht

, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht Benjamin Kees , Dipl. Informatiker und Vorstandsmitglied des FIfF (Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung)

, Dipl. Informatiker und Vorstandsmitglied des FIfF (Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung) Burkard Dregger , CDU Landtagsabgeordneter in Berlin und innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion

, CDU Landtagsabgeordneter in Berlin und innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion Niklas Schrar, Landtagsabgeordneter Linksfraktion in Berlin und Sprecher für die Politikfelder Datenschutz, Verfassungsschutz, Drogenpolitik seiner Fraktion

Diskutieren Sie mit in der Länderzeit. Rufen Sie kostenfrei an unter Tel. 00 800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de