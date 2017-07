Doch für viele Franzosen sind Polizisten keine Schutzmänner, sondern Feinde: Weil sie aggressiv auftreten und rasch zu gefährlichen Waffen, wie Elektroschock- und Hartgummigeschoss-Pistolen greifen, die in vielen Ländern verboten sind; weil sie gezielte Personenkontrollen aufgrund von ethnischen Merkmalen durchführen; weil brutale Festnahme-Techniken tödliche Folgen haben und Vergewaltigungen bekannt wurden.

In wohl kaum einem anderen europäischen Land ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei so schwach wie in Frankreich.