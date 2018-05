Bau des Kraftwerks Kaprun vor 80 Jahren Wahrzeichen für das neue Österreich

Das Elektrizitätswerk Kaprun ist ein eindrucksvolles Beispiel der Ingenieurskunst. Seinen Nimbus bezog es auch aus der besonderen Situation, in der es entstand: in einem verarmten, zum Staatszwerg verkleinerten Österreich, in dem sich die politischen Lager zwischen den Weltkriegen unversöhnlich bekämpft hatten.

Von Beatrix Novy

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek