Der Tag Politisches Erdbeben in Spanien: Das nächste Sorgenkind?

In Italien schicken sich Rechte und Linke an, doch noch einen Regierung zu bilden. Aber auch Spanien steckt jetzt in Turbulenzen. Das spanische Parlament hat Ministerpräsident Rajoy abgewählt. Was heißt das für Spanien und für Europa? Außerdem: Was gehen uns die amerikanischen Zölle auf Stahl und Aluminium an? Und: Ab heute gilt die Kreuzpflicht an bayerischen Landesbehörden.

Von Dirk-Oliver Heckmann

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek