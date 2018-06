Der Tag Radfahrer: Freiwild auf den Straßen?

Autofahrer vs. Fahrradfahrer - so sieht der Alltag auf Deutschlands Straßen oft aus. Den Kürzeren ziehen dabei immer die Radler. Was hilft wirklich, um es für alle sicherer zu machen? Außerdem: In Deutschland lebende Türken dürfen ab heute wählen.

Von Ann-Kathrin Büüsker

