Sie ist aktive Gewerkschafterin und Buchautorin, und seit sie im Fernsehen vorrechnete, dass sie nach 35 Jahren Arbeit mit 735 Euro Rente dastehen werde, auch weithin bekannt. Sie spricht im Namen der vielen, die im Kreislauf Arbeitslosigkeit - Minijob - Weiterbildung - neuer Minijob stecken und sich nicht gemeint fühlen, wenn Deutschland als Vorzeigewirtschaft gepriesen wird.

Die Agenda 2010 habe das Wunder vollbracht, heißt es landläufig. Aber: auf wessen Rücken ruht die Agenda? Was bedeutet die Floskel von der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit Jahren? Was ein Mindestlohn im Verhältnis zur Miete? Wie denken - und wählen - Menschen, die sich in Deutschland arm fühlen, obwohl sie arbeiten?

Und: geht es wirklich nicht anders? Eine Abgleich der Praxis mit der Theorie.

Das Manuskript zur Sendung:

Wie Billigjobs die Gesellschaft spalten.pdf

Wie Billigjobs die Gesellschaft spalten.txt