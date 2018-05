Gerade weil Menschen heute so viel Zeit vor Bildschirmen und Tastaturen verbringen, boomt seit einigen Jahren das "Handlettering", die kunstvolle Schönschrift: Schwungvolle, handgeschriebene Schriftzüge zieren Buchcover, Menükarten oder Hochzeitseinladungen. Und neben professionellen Grafikern wollen sich auch wieder mehr Laien eine unverwechselbare, individuelle Handschrift erarbeiten.

Wann greifen Sie noch zu Stift und Papier, welche Erfahrungen und Erinnerungen verbinden Sie mit Handgeschriebenem?

Gesprächsgäste:

Maria-Anna Schulze Brüning , Lehrerin und Autorin des Buches "Wer nicht schreibt bleibt dumm. Warum unsere Kinder ohne Handschrift das Denken verlernen"

Prof. Dr. med. Silke Heimes , Hochschule Darmstadt, Fachbereich Media, Poesietherapeutin und Autorin

Chris Campe , Kommunikationsdesignerin und Expertin für Handlettering

Dr. Ulrich von Bülow, Leiter der Abteilung "Archiv" beim Deutschen Literaturarchiv Marbach

