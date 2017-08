Der US-Unterhaltungsriese Disney will mit einem eigenen Onlinevideoservice im Streamingmarkt mitmischen und beendet seine Partnerschaft mit Netflix. Ab 2019 soll es einen eigenen Streaming-Service für Disneys Filme und Serien geben.

"Bitter" für Netflix

Von "Orange is the new black" bis "House of Cards" - wichtig sei es für Netflix vor allem, gute eigene Produktionen zu haben, sagte der Fernseh- und Medienjournalist Alexander Krei im Dlf. Dennoch sei es "bitter" für Netflix, die Disney-Produktionen zu verlieren, da diese "von Haus aus" eine große Fangemeinde mitbringen würden.

Streamingdienste auf dem Vormarsch

Streaming sei der Weg, auf dem die junge Zielgruppe angesprochen werde, so Krei. Das habe auch Disney bemerkt und darauf reagiert. Neben Netflix und den beiden großen Playern Amazon und Maxdome gebe es auf dem deutschen Streamingmarkt immer mehr Sender und Medienunternehmen, die mit eigenen Plattformen auf den Markt preschen. Die Konkurenzsituation werde hier immer größer. So mancher neuer Streamingdienst werde da "auf der Strecke bleiben".