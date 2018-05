Beim Engagement im Internet gehe es ihr darum, Debatten anzustoßen, betonte Dunja Hayali im Gespräch mit @mediasres. Bei Facebook gelinge ihr das, vor allem seitdem sie dort viele User geblockt habe. Es gebe "sehr wenige sehr laute Leute", die im Internet für Hass und Hetze sorgten, beobachtet die ZDF-Moderatorin. So erlebe sie beispielsweise nach Interviews mit AfD-Politikern immer wieder einen "Shitstorm, der gesteuert ist".

liebe trolle, frösche, 🇩🇪-fahnen, blumen, hater, hetzer & andere 👽:



alles, was links von rechts ist, ist links 🙄 das heißt aber noch lange nicht, dass man auch links ist... oder versifft.#nurmalso #klugscheißer #servicetweet #löschdich



frohes schaffen. friedliche woche! — Dunja Hayali (@dunjahayali) 30. April 2018

Damit umzugehen brauche viel Zeit und sei für sie alleine kaum zu bewältigen. "Da kommt man als Einzelperson nicht gegen an." Hayali sieht deshalb Verlage und Sender in der Pflicht, sich "mehr ihrer Verantwortung zu stellen". Zwar beschäftigten sie bereits geschultes Personal, doch brauche es noch mehr Personen, "denn es geht nicht spurlos an jedem vorbei, der sich damit beschäftigt".

"Viele wollen sich einfach mal auskotzen"

Für Journalisten sei es wichtig, transparent und offen den Menschen die eigene Arbeit zu erklären. Nur das schaffe Verständnis und Vertrauen. Viele wollten "einfach mal was sagen" und suchten "ein offenes Ohr, wo sie sich auskotzen" könnten. "Die rufe ich auch gerne mal an", berichtet die 43-Jährige. Dabei gelinge es ihr immer wieder, "hinter die Fassade zu gucken".

Grundsätzlich erhalte sie aber auch viel positives Feedback, so Hayali. "Ich weiß, dass sehr viele Menschen das gleiche Menschenbild haben." Aber nicht jeder habe die Zeit und Muße, sich damit auseinanderzusetzen.

Unter dem Motto "POP" will die re:publica 2018 die Debatte über die Digitalisierung für ein breites Publikum öffnen. Auf der dreitägigen Veranstaltung und der begleitenden Media Convention werden bis Freitag mehr als 9.000 Besucher erwartet.

