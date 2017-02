Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco entschied in der Nacht zu Freitag, dass die Einreiseverbote für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten sowie alle Flüchtlinge vorläufig weiterhin außer Kraft bleiben.

Das Gericht bestätigte mit seinem einstimmig gefällten Urteil eine vor knapp einer Woche von Bundesrichter James Robart - einer untergeordneten Instanz - in Seattle getroffene Entscheidung. Die dagegen eingelegte Berufung des Justizministeriums wurde abgewiesen. Die Regierung habe nicht nachgewiesen, dass durch die vorläufige Suspendierung des Dekrets ein "irreparabler Schaden" entstehe, begründeten die Richter in San Francisco ihren Beschluss.

Trump kündigte nur wenige Minuten nach Bekanntwerden des Urteils weitere juristische Schritte an. "Wie sehen uns vor Gericht, die Sicherheit unserer Nation steht auf dem Spiel", twitterte er in Großbuchstaben. Mit "Gericht" dürfte der Oberste Gerichtshof gemeint sein. "Wir gewinnen das locker", sagte er später zu Reportern, die Entscheidung sei "politisch".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!