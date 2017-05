FIFA Infantino setzt Kontrolleure vor die Tür

Das FIFA-Council unter Präsident Gianni Infantino hat sich per Handstreich seiner beiden Chef-Ethiker entledigt: Der Schweizer Cornel Borbely und der Münchner Richter Hans-Joachim Eckert. Die beiden stehen nicht mehr auf der Vorschlagsliste für den Wahlkongress des Fußball-Weltverbandes am Donnerstag in Bahrain.

Von Thomas Kistner