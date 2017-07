Der G20-Gipfel will "eine vernetzte Welt gestalten". Das offizielle Motto wird schwer mit Leben zu füllen sein. Denn es gibt eine Menge Streitpunkte zwischen den Gipfelteilnehmern.

Vor allem bei den Themen Klimaschutz, Handelspolitik und Migration stehen schwierige Verhandlungen bevor. Der Gipfel soll eine zerstrittene Welt wieder ein wenig zusammenhalten, während draußen Tausende Menschen gegen die Veranstaltung demonstrieren.

G20 - Gruppe der 20 (Wiederholung) (04.07.2017) (picture-alliance/ dpa-infografik)

Klimaschutz: Die USA sind unter Präsident Donald Trump vom Pariser Klimaabkommen zurückgetreten - eine gemeinsame Position zu finden, wird schwierig. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters liegt aber bereits ein Kompromissvorschlag für den umstrittenen Klimateil der Abschlusserklärung vor. Der Unterschied zwischen den USA und den 19 anderen Ländern wird betont, aber alle 20 Staaten sollen sich zu gemeinsamen Anstrengungen bekennen, die Treibhausgase zu verringern.

Welthandel: Auch beim Thema Welthandel gilt Trump als der große Unsicherheitsfaktor. Er hat mehrfach mit Schutzzöllen und Abschottungsmaßnahmen im Zuge seiner "Amerika zuerst"-Politik gedroht. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt dagegen auf Kooperation und Handel aufgrund gemeinsamer Regeln. Russlands Präsident Wladimir Putin appellierte in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt für freien Welthandel: "Ich bin der Überzeugung, dass nur offene, auf einheitlichen Normen und Standards basierende Handelsverbindungen das Wachstum der globalen Wirtschaft stimulieren können." Putin verwies auf die im Zuge des Kriegs in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen sein Land - diese seien Protektionismus, der den G20-Grundsätzen widerspreche. Donald Trump hatte zuletzt Handelsabkommen wie TPP mit mehreren Staaten Asiens, Lateinamerikas und Ozeaniens aufgekündigt und bilaterale Vereinbarungen bevorzugt.

The United States made some of the worst Trade Deals in world history.Why should we continue these deals with countries that do not help us?