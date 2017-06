Gurlitt-Nachlass in Bonn "Das gehörte mal meiner Familie"

Ab November kann sich jeder die Kunstwerke aus dem Nachlass des NS-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt ansehen. In zwei Ausstellungen in Bonn und Bern steht Aufklärung jedoch an zweiter Stelle. Denn es gehe nicht nur um Zeitgeschichte, sagt Kulturredakteur Stefan Koldehoff nach der Vorbesichtigung in Bonn, sondern um "großartige Kunstwerke".

Von Stefan Koldehoff