Hermann Parzinger über Restitution "Diese Aufgabe wird uns noch lange beschäftigen"

Heute wurden in Berlin erstmals in der Geschichte des Ethnologischen Museums Berlin geraubte Objekte restituiert. Die Rückgabe von Grabbeigaben an die Nachfahren indigener Gruppen aus Südwest-Alaska sei allerdings nur der Anfang einer längerfristigen Zusammenarbeit, sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Dlf.

Hermann Parzinger im Gespräch mit Karin Fischer

