Illegale Autorennen Rasern von Berlin drohen harte Strafen

Illegale Autorennen sind in vielen Städten Deutschlands ein Problem. Im September hat der Bundesrat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, um die Beteiligten härter zu bestrafen. In Berlin könnte in diesem Zusammenhang jetzt Rechtsgeschichte geschrieben werden: Zwei mutmaßliche Auto-Raser sollen wegen Mordes verurteilt werden - fordert die Staatsanwaltschaft.

Von Daniela Siebert