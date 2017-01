In der Krisenregion sollen rund 100.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten sein, knapp 10.000 befinden sich in Notunterkünften. Das Hotel in 1.200 Metern Höhe war gestern von einer Lawine verschüttet worden. Erst in der Nacht erreichten Helfer den Unglücksort; rund 135 Mann waren in der Folge bei Minustemperaturen an dem Hotel im Einsatz.

Die Such- und Bergungsarbeiten würden heute fortgesetzt, berichtet ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler:

"Mit jeder Stunde sinken die Hoffnungen, noch jemanden lebend zu finden", sagte der Bürgermeister des Ortes, Ilario Lacchetta, laut Nachrichtenagentur Ansa. Zwei Personen, die sich im Freien aufgehalten hatten, überlebten das Unglück.

Die gesamte Region wird seit August von Erdbeben erschüttert. In den vergangenen Tagen kam der Schnee hinzu, viele Menschen waren ohne Strom.

(bor/ach)