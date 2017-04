Junge Stimmen und Opernstudios "Ein Opernsänger kann nicht mehr nur eine großartige Stimme haben"

Generell seien große Opernhäuser sehr stark in der Förderung von jungen Stimmen in ihren Opernstudios engagiert, sagte die Musikwissenschaftlerin Constanze Wimmer im DLF. Dort finde wirklich ein "Side-to-side-Lernen" mit erfahrenen Opernakteuren statt. An kleineren Opernhäusern bestehe allerdings die Gefahr, dass junge Stimmen verheizt würden.

Constanze Wimmer im Gespräch mit Raoul Mörchen