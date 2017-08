Zwei musikalische und geografische Welten begegnen sich im Debütkonzert der russischen Pianistin Anna Zassimova beim Klavierfestival Ruhr. Die gebürtige Moskauerin, die heute neben ihrer solistischen Tätigkeit als Klavierdozentin an der Musikhochschule in Karlsruhe unterrichtet, stellte in ihrem Konzert Werke von Chopin, Schumann und Medtner in einen lebendigen Kontrast zu Kompositionen brasilianischer und argentinischer Komponisten. Die meisten sind in Europa kaum bekannt. Am 21. Mai 2017 lud die Pianistin im Moers zu einer spannenden musikalischen Entdeckungsreise voller Überraschungen und kompositorischer Querverbindungen ein.

Frédéric Chopin

Deux Nocturnes op. 62

Polonaise cis-Moll op. 26,1

Robert Schumann

Arabeske C-Dur op. 18

Nikolai Medtner

Sonate Nr. 1 a-Moll op. 38

sowie Werke von

Jose Vieira Brandão, Francisco Mignone, Astor Piazzolla u.a.

Anna Zassimova, Klavier

Aufnahme vom 21. Mai 2017 im Kammermusiksaal des Martinstift Moers