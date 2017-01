"Schon kann man die Konturen des roten Quaders, aus denen das Mausoleum Lenins aufgebaut ist, sehen, schon sieht man im Dunkel verschwimmen die Menge, die rechts und links vom Mausoleum aufgestellt ist."

6. November 1931. Revolutionsfeierlichkeiten auf dem Roten Platz in Moskau. Egon Erwin Kisch beschreibt die Szenerie vor seinen Augen.

"Man kann durch den Nebelschleier den Genossen Stalin erkennen, der mit seiner unvermeidlichen Mütze und mit seinem braunen Gummimantel rumsteht, neben ihm Molotow."

Seit vier Jahren herrschte Stalin uneingeschränkt über die Sowjetunion. Längst waren seine Kampfgenossen gestorben – wie Lenin – oder des Landes verwiesen – wie Trotzki. Der Terror, der sich schon abzeichnete und in den folgenden Jahren unvorstellbare Ausmaße annehmen sollte, hatte nur eine Begründung: die konsequente und rücksichtslose Durchsetzung der bolschewistischen Revolution.

Lenin und Stalin – so verbreitete es Stalin - waren die beiden Helden dieser neuen Welt. Und Stalin wollte das vollenden, was Lenin schon 1919 anlässlich der Dritten Kommunistischen Internationale beschwor:

"Es wird nicht lange dauern und wir werden den Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt sehen. Wir werden die Gründung der Föderativen Weltrepublik der Sowjets erleben."

Chronologie: Die kommunistische Revolution und ihre Vorläufer

- 26. Dezember 1825: Dekrabisten-Aufstand Schon in den 1820er-Jahren - angeregt durch die Entwicklungen im nach revolutionären und napoleonischen Europa - verschwor sich eine junge Gruppe adeliger Offiziere gegen den Zaren und forderte eine Verfassung für das Land. Am 26. Dezember 1825 verweigerten im sogenannten Dekrabisten-Aufstand einige den Eid auf den Zaren. Die Revolte scheiterte innerhalb eines Tages. Fünf der Verschwörer wurden hingerichtet, Hunderte in die Verbannung geschickt.

- 3. März 1861: Aufhebung der Leibeigenschaft von Bauern Der Zar hob am 3. März 1861 die Leibeigenschaft von Bauern auf, damit ein halbes Jahrhundert später als in Europa. Ihn trieben dabei nicht humanistischen Gründe an, sondern reines Machtkalkül, weil er das Gären im Volk spürte.

- 09. Januar 1905: Revolution Die Revolution von 1905, mit massiven Unruhen auch der Arbeiterschaft in Sankt Petersburg, führte zum ersehnten Fortschritt eines gewählten Parlaments, der Duma. Auslöser war dabei der sogenannte Blutsonntag am 09. Januar 1905, bei dem etwa 200 Personen ums Leben kamen. Allerdings verfügte der Zar weiterhin über eine starke Position in der Exekutive und Legislative. Zudem schlossen die neuen Regelungen große Teile der Bevölkerung, wie Frauen, Studenten und Soldaten von den Wahlen aus.

- 1914: Ausbruch des Ersten Weltkriegs Der Erste Weltkrieg brachte radikale Veränderungen. Die patriotische Euphorie, mit der das Zarenreich 1914 in den Krieg gezogen war, verflog schnell. Die Verluste waren hoch, die Anstrengungen enorm und die Entbehrungen, nicht nur der Soldaten sondern auch der Zivilbevölkerung, groß. Insbesondere in den Städten machte sich das bemerkbar, so auch in St. Petersburg, dass übrigens seitdem Russland gegen Deutschland Krieg führte, Petrograd hieß.

- 16. April 1917: Rückkehr Lenins aus dem Exil Wenig später kehrte Lenin, mit freundlicher Unterstützung des Deutschen Kaisers, aus seinem Exil in Zürich nach Russland zurück, so wie andere im Exil lebende russische Sozialdemokraten auch. Am 16. April 1917 traf er in Sankt Petersburg ein. Er stellte sich, mit massiver Unterstützung durch den brillanten Redner Trotzki, an die Spitze der Räte.