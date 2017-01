Den Zölibat habe es nicht seit den Anfängen des Christentums gegeben. Er sei erst im Mittelalter eingeführt worden, erläuterte der Priester und Hochschullehrer für Kirchenmusikgeschichte. Er verwies zudem auf die heutige Ostkirche. Dort seien die Priester in der Regel verheiratet und nur die Bischöfe hielten den Zölibat. "Das ist ein großes Argument", betonte Bretschneider.

Zudem sei die Ehelosigkeit von Anfang an eine Form für die Gemeinschaft, etwa im Kloster oder für eine Priestergemeinschaft, gewesen. Da sei der Zölibat seiner Meinung nach "sehr sinnvoll". Da könne er "Kräfte entfalten, da kann er für die Spiritualität besonders ergiebig sein".

Doch er werde zum "Problem, wenn man ihn als Einzelner, als Single leben soll", warnte Bretschneider. "Da haben wir gesagt, 'liebe Leute' - also an die Bischöfe, Entscheidungsträger - 'überlegt bitte noch einmal, ob sich da in absehbarer Zeit etwas ändern kann'. Nicht als Vorwurf, sondern als eindringliche Bitte zu überlegen, mit zu suchen", betonte Bretschneider. Deshalb sei der Brief geschrieben worden.

"Zölibat ist kein Wundermittel"

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki habe bisher noch nicht reagiert, aber sein Generalvikar habe sich gemeldet und den Verfassern des Briefes gedankt, so Bretschneider. Er hoffe auf eine Änderung in absehbarer Zeit, denn er glaube, "dass es für die Kirche, für den Auftrag der Verkündigung, besser ist". Er sei sich aber auch darüber klar: "Das wird nicht die Lösung sein. Es gibt ganz andere Probleme." Ein Blick zur evangelischen Kirche, die kein Zölibat habe, zeige, "dass das nicht das Wundermittel" sei.

Wenn die Kirche sich nicht verändere, verfehle sie ihren Auftrag, betonte Bretschneider weiter. Sie müsse sich wandeln, weil die Zeit sich wandele und mit ihr die Menschen und die Kultur. Es würden heute zudem Fragen aufgeworfen, etwa in Bezug auf den Populismus, die für Theologen hochgradig interessant seien und die Antworten erforderten.

Lesen Sie hier in Kürze das gesamte Interview.