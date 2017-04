Punkte

Von Giancarlo Macrì und Carolina Zanotti (Illustrationen)

Aus dem Italienischen von Salah Naoura

Gabriel Verlag, 48 Seiten, € 14,99 ab 4

Ein Punkt, viele Punkte, Familie, Freunde, weitere Punkte, andere Punkte – dem einen geht es gut, den anderen nicht. Zusammen kann man etwas verändern. Mit dem einfachen Element Punkt erklären Autor und Illustratorin das Thema Flucht für die ganz Kleinen. Ein gepunktetes Bilderbuch, in Bild und Text eine Punktlandung.





Hexenfee

Von Brigitte Minne und Carll Cneut

Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf



Bohem Verlag, 48 Seiten, € 24,95 ab 4

Sich immer gut benehmen und schöne Kleider tragen und nur Gutes tun, das Mädchen Rosmarinchen hat keine Lust mehr, Fee zu sein. Sie erklärt ihrer Mutter, dass sie lieber Hexe wäre und läuft nach einem Streit in den Hexenwald. Da führt sie ein wildes Leben, bis sie eines Tages ihre Mutter vermisst. Vielleicht kann man ja beides sein: Hexe und Fee? Eine Hexenfee? Wild und zart in den schönsten Rosa- und Rottönen illustriert.





Marta & ich

Von It’s Raining Elephants (Text und Illustration)

Aus dem Französischen von Nina Wehrle und Evelyne Laube



Atlantis Verlag, 88 Seiten, € 19,95 ab 5

Marta malt immer und überall, und eines Tages malt sie einen Löwen. Groß, freundlich, neugierig und gefährlich erzählt er von seinem Leben mit Marta und ihren lustigen Abenteuern. Bis er irgendwann nach Hause fliegt. Marta vermisst ihn und backt ihm einen Kuchen und malt ihm ein Bild mit ihrem Gesicht, damit er sie nicht vergisst. Ein fantastisches Abenteuer aus einer fantastischen Welt der Zeichnung und Malerei.



Prinz Hajo der Glückliche

10 Geburtstage, 2 Hunde und 1 Prinz

Von Edward van de Vendel und Mattias De Leeuw (Illustration)

Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf



Gerstenberg Verlag, 80 Seiten, € 12,95 ab 5

Prinz Hajo bekommt mit jedem Lebensjahr zum Geburtstag mehr Geschenke. Als er Zehn wird, was für eine Überraschung: Es ist eine kleine Schwester mit zehn Fingern und zehn Zehen. Ein heiteres Spiel mit Zahlen und wunderbar luftigen Bildern.





1933 war ein schlimmes Jahr

Von John Fante

Aus dem Amerikanischen von Alex Capus



Verlag Blumenbar, 142 Seiten, € 16,- ab 14

Die Zeit der großen Wirtschaftskrise in Amerika. Der 17-jährige Dominic möchte ein Baseball-Star zu werden, und er hat gute Voraussetzungen. Aber sein Vater, Sohn italienischer Einwanderer, hat andere Pläne. Der Junge soll in seine Fußstapfen treten und Maurer werden. Dominic gibt so schnell nicht auf. Ein großartiger Roman über jugendliche Träume und erste Liebe.



Der Widerspruch

Von Herbert Günther



Gerstenberg Verlag, 221 Seiten, € 16,95 ab 14

1963: Vier völlig unterschiedliche Jugendliche in einer Zeit des Umbruchs und des beginnenden Kapitalismus. Es geht um erste Liebe, den Tod des Vaters im Krieg, politische Aktionen der Studenten und um schulischen Alltag. Und über allem steht die Frage: Wie will ich leben? Durch einen Anschlag auf einen Bankdirektor, geraten sie unter Verdacht und erleben, wie weit die längst vergangene Nazizeit noch in die Gegenwart der 60er-Jahre reicht. Ein spannender historischer Roman, erzählt aus verschiedenen Perspektiven.





Viel mehr als ein Kuss

Von Mårten Melin

Aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat



Klett Kinderbuch Verlag, 160 Seiten, € 12,95 ab 13

Seit sie zehn Jahre alt ist, kennt Isa Manne und findet ihn toll. Aber ihre Freundin Aya war in ihn verliebt, und Manne war doch eigentlich mit Amanda zusammen. Isa sieht keine Chance, an diesen Jungen heranzukommen. Bis sie ihn eines Tages mutig anspricht. Und so nimmt das Küssen seinen Lauf. Obwohl: Sie sind doch nur Freunde, oder? Eine aufregende Geschichte über große Gefühle und das erste sexuelle Kennenlernen.