"Ich bin mit Bildern aufgewachsen", sagt Kristina Andres. "Es war ganz selbstverständlich für mich, dass Bilder an den Wänden hingen. Und zwar keine Reproduktionen, sondern Originale." Heute malt und zeichnet sie die Bilder selbst. Seit 2002 arbeitet Kristina Andres als freischaffende Künstlerin: Sie stellt ihre Gemälde aus, gestaltet Bilderbücher zu eigenen Texten oder häufig zu denen von Franz Fühmann - und sie schreibt selbst Kindergeschichten.

Tiere und Menschen sind darin gleichberechtigte Figuren, Freundschaft und Vertrauen häufig zentrale Themen. Auch ihr Illustrationsstil ist immer wiederzuerkennen. "Ich glaube an so etwas wie Handschrift, die sich ergibt." Über ihre Vorbilder, ihr Konzept beim Schreiben und wie sie ihre Malerei in ein Buch bringen konnte, spricht Kristina Andres im Büchermarkt mit Ute Wegmann.