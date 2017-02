"Campus & Karriere", das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk, wird jeden Tag von der Messe senden und Gesprächspartner aus Wissenschaft, Bildung und Politik zu Gast haben. Außerdem gibt es eine Mitmach-Aktion an unserem Messestand. Die gesamte Zeit über können BesucherInnen ihre Meinung sagen zur Frage: Was muss Schule eigentlich leisten? Die Antworten werden in der Samstagsausgabe des Magazins am 18.2.2017 aufgegriffen.

Der Deutschlandfunk ist diesmal in der Halle 5, Stand D 47 zu finden.

Programmplanung

14. bis 18.02.2017 in Campus & Karriere zwischen 14.35 und 15.00 Uhr:



14.2.2017

Von Hate Speech, virtuellem Unterricht bis Inklusion

Was Europas größte Bildungsmesse 2017 in Stuttgart zu bieten hat



15.2.2017

"Schreiben nach Gehör" verboten

Baden-Württembergs Kultusministerien und amtierende KMK-Chef sorgt schon nach wenigen Monaten im Amt für viel Wirbel. Interview mit Susanne Eisenmann



Gut gelacht ist halb gelernt

Das "deutsche Humorinstitut" bietet auf der "didacta" professionelle Trainings an Interview mit der Humortrainerin Eva Ullmann



Die Lehrerstimme zählt

Stimmtrainer machen Pädagogen stimmlich fit. Live-Reportage vom Trainings-Stand



16.2.2017

Hate Speech in der Schule

Der Ton auf den Schulhöfen und im Klassenzimmer ist rauer und aggressiver geworden. Gespräch mit dem Neurobiologen Joachim Bauer und Joachim Straub, Vorsitzender des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg



17.2. 2017

Finale auf der didacta

Im neuen Bundeswettbewerb "Digital Youngsters" konkurrieren Auszubildende mit ihren Visionen zum digitalen Arbeitsplatz der Zukunft. Gespräch u. a. mit Hubert Romer von WorldSkills Germany und einem Wettbewerbsteilnehmer



Samstag 18.2.

Was muss Schule eigentlich leisten?

Diskussion u. a. mit Dr. Ilka Hoffmann, GEW-Bundesvorstand für Schule und Ties Rabe, Senator für Bildung und Berufsbildung in Hamburg