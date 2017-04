Bach setzt darin Luthers gleichnamiges Lied mit allen seinen Strophen in Musik und bedient sich auch der von Luther umgeformten Melodie der lateinischen Oster-Sequenz "Victimae paschali laudes". Die vielleicht reinste aller "Luther-Kantaten" Bachs nennt sie der Dirigent Christoph Spering und präsentiert sie im Rahmen seiner Gesamteinspielung in einer der mutmaßlichen Urfassung entsprechenden höheren Stimmung und in verkleinerter Besetzung ohne die später von Bach in Leipzig hinzugefügten Posaunen. Eingerahmt wird die Kantate im "Musik-Panorama" am Ostermontag von vier Werken aus späterer Zeit, die den Zyklus der "Luther-Kantaten" im Kirchenjahr zum Abschluss unserer dreiteiligen Sendereihe komplettieren.

Johann Sebastian Bach

Erhalt uns Herr, bei Deinem Wort, BWV 126

Mit Fried und Freud fahr ich dahin, BWV 125

Christ lag in Todes Banden, BWV 4

Ach Gott, vom Himmel sieh darein, BWV 2

Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 7

Chorus Musicus Köln

Das Neue Orchester

Leitung: Christoph Spering