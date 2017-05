#MeinMoscheeReport Twitteraktion als Reaktion auf Schreibers "Inside Islam"

Der Journalist Constantin Schreiber hat mit seinem Buch "Inside Islam" für viel Wirbel gesorgt. In deutschen Moscheen werde stark zur Desintegration beigetragen, so sein Tenor. Doch geht es dort tatsächlich so besorgniserregend zu? Nein, sagen viele Muslime und antworten mit einer Twitter-Aktion auf Schreibers Vorwürfe – und mit Humor.

Von Christian Röther