In Deutschland hat er in den 1970er-Jahren mit Rainer Werner Fassbinder gearbeitet, in den USA mit Francis Ford Coppola, Robert Redford und Martin Scorcese. Seine inzwischen berühmte Kameraführung hat Filmklassiker geprägt wie "Good Fellas“ und "Dracula“, über 100 Filme umfasst die Arbeit von Michael Ballhaus. Wie man Robert de Niro ins Bild setzt, warum John Travolta so schwierig und Meryl Streep einfach hinreißend ist - davon erzählt Michael Ballhaus in einer Aufzeichnung aus dem Jahr 2006 in den 'Zwischentönen'.