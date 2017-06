Zahlreiche Tourneen führten ihn auf alle Kontinente. Er lehrte in Dortmund, an der Folkwangschule Essen und an der Weißrussischen Academy of Music in Minsk. Thomas Haberkamp ist ausserdem Gründer des Dortmunder Saxofonquartetts MultiColore, das als "eines der vielseitigsten Kammermusikensembles Deutschlands" (RuhrNachrichten) gilt.