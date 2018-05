Mediziner aus Boston haben für eine Studie im Fachblatt "Circulation" zwei große Studien neu ausgewertet: die "Nurses' Health Study" und die "Health Professionals Follow-up Study".

Das Ergebnis: Männer im Alter von 50 Jahren können ihre Lebenszeit um 12 Jahre verlängern, Frauen sogar um 14 Jahre - wenn sie fünf einfache Regeln beachten:

1. Nicht Rauchen

2. Gesunde Ernährung

3. Regelmäßiger Sport

4. Übergewicht vermeiden

5. Mäßigung beim Alkoholkonsum



Michael Ristow, Internist und Professor für Energiestoffwechsel an der ETH Zürich, überzeugen die Ergebnisse: "Die Studie ist sehr gut gemacht und die Autoren seit vielen Jahren bekannte Profis in dem Bereich." Die ermittelten Faktoren seien zwar weder neu noch überraschend.

Bemerkenswert an der Studie sei jedoch die Quanitifirzierbarkeit der Faktoren. "Dass man klar ermittelt hat, wenn sie diese fünf Faktoren einhalten, leben sie eine bestimmte Zahl von Jahren länger", sagte Ristow.



Die einzelnen Regeln ließen sich laut Ristow auch gewichten: Der mit Abstand wichtigste Faktor sei das Rauchen. Auf Platz zwei folgte fast gleichwertig das Normalgewicht und ausreichende Bewegung. Auf Platz fünf folgte der Konsum von Alkohol.

Beachten müsse man bei der Einschätzung der Ergebnisse, dass es sich um statistische Werte handelt. Das heißt: "Bei einem Durchschnitt der Gruppe, die sich so verhält, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Lebenszeit bei der Einhaltung der Regeln erhöht".

Das gesamte Gespräch können Sie in unserem Audio-Archiv nachhören.