Dann wären Paris, Turin und Mailand nur noch wenige Zugstunden voneinander entfernt. Doch was eigentlich verbinden soll, hat bisher eher entzweit. Während auf französischer Seite mit Enthusiasmus der Beginn eines neuen Zeitalters beim ersten Spatenstich gefeiert wurde, müssen die Bauarbeiter auf italienischer Seite von starken Polizeikräften geschützt werden. Seit Jahren protestieren die Bewohner des Susa-Tals gegen den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Was für die französischen Anrainer das erhoffte Ende der Abgeschiedenheit eines abgelegen Alpentals werden soll, sehen die Bewohner jenseits des Alpenkamms als eine nicht zu verantwortende Naturzerstörung. Gesichter Europas mit Reportagen von Menschen an zwei Seiten eines geplanten Tunnels.

Das Manuskript zur Sendung:

Manuskript Bahn-Tunnelbau IT-FR.PDF

Manuskript Bahn-Tunnelbau IT-FR.TXT