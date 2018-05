Brabant ist eine ideale Region für Drogengeschäfte, denn es liegt an der Grenze zu Belgien, in der Nähe der großen Hafenstädte Rotterdam und Antwerpen, über die der Vertrieb läuft. Drogenlabors entstehen in Scheunen auf abgelegenen Bauernhöfen. Immer wieder werden Bauern von Drogenbossen angesprochen, ob sie ihre Gebäude nicht zur Verfügung stellen wollen - gegen ein fürstliches Entgelt. Die Abfälle aus den Labors, darunter auch Salzsäure, landen häufig einfach in Marmeladengläsern oder anderen behelfsmäßigen Behältern im Wald.

Schmuggel hat in Brabant Tradition: früher ging es um Salz, dann um Butter, Alkohol - und später auch um Cannabis. In den 90er-Jahren kamen dann die synthetischen Drogen auf. Und offenbar werden dafür die gleichen Strukturen, zum Teil sogar die gleichen Scheunen genutzt wie früher. Auch einige Familienclans sind seit Generationen aktiv in diesem schmutzigen Geschäft.

(AFP/ Robin van Lonkhuijsen)Urlaubsziel und Drogen-Hotspot

Die Gegend um 's-Hertogenbosch kennen viele Deutsche aus dem Urlaub. Allerdings gehört sie auch zu Europas größten Produktions- und Umschlagplätzen für Drogen. Lage und Struktur der Region sind aus Sicht von Drogenhändlern perfekt.

(Imago)Das Drogenkartell als Mieter

Wollen Sie uns nicht Ihre Scheune als Drogenlabor vermieten? So oder so ähnlich werden in Brabant immer mehr Bauern angesprochen. Und manche sagen Ja. Ein Bauer wähnt sein Dorf komplett unterwandert von Kriminellen.

(Imago)'Die Musik ist besser, wenn man was genommen hat'

Auf Festivals wird nach we vor viel Ecstasy genommen - doch die Gefahr einer Überdosierung steigt. In den Niederlanden können Konsumenten ihre Pillen deshalb anonym testen lassen.

(Imago)Drogenproduzenten sind immer auch Umweltsünder

Abfälle aus der Produktion illegaler Drogen kann man schwerlich legal entsorgen. Also werden sie einfach in der Landschaft abgeladen. Mit Folgen für das Trinkwasser und die Gesundheit der Bevölkerung.

(picture alliance/ dpa/ EPA)Hilft Legalisierung gegen Drogenkriminalität?

Verkauf und Konsum von Cannabis sind in den Niederlanden legal, nicht aber der Anbau. Der Bürgermeister von Breda meint, diese Gesetzeslage sei inkonsequent und schaffe Probleme, wo keine sein müssten.