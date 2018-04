Hoffnung ruht auf dem Parteikongress am 7. und 8. April in Aubervilliers bei Paris. Die "Gesichter Europas" werfen vorab einen Blick auf die Befindlichkeiten der verbliebenen Anhänger des PS und derjenigen, die sich von der Partei abgewendet haben.

(Deutschlandradio / Ursula Welter)Triumph und Trauer in der Rue Solférino

Frankreichs Sozialisten galten einst als europäische Schwergewichte. Doch die glorreichen Zeiten sind vorbei. Der Parti Socialiste erlitt zuletzt krachende Niederlagen. Die stolze Partei musste sogar ihren Stammsitz in der Pariser Rue Solférino verkaufen.

(Deutschlandradio / Ursula Welter)Basis zwischen Tapferkeit und Tristesse

Flügelkämpfe, Mitgliederschwund: Frankreichs Sozialisten haben sich vom Debakel der Präsidentschaftswahl 2017 nur schwer erholt. Die Hoffnungen ruhen auf Olivier Faure, der die Partei wieder aufrichten soll - doch die Basis hat ihre Zweifel.

(Deutschlandradio / Ursula Welter)Die Brückenbauerin

PS, SPD und Pasok: Elisabeth Humbert-Dorfmüller besitzt drei Pässe und drei Parteibücher. Die überzeugte Linke sagt, Frankreich brauche dringend Reformen und hofft auf eine Annäherung an die deutschen Sozialdemokraten. Doch das könnte schwierig werden.

(Deutschlandradio / Ursula Welter)Jung, Europäer und kein Sozialist mehr

Zehn Jahre lang war Nicolas Leron ein treuer Sozialist. Dann heuerte er bei einem Abgeordneten von "En Marche" an. Der Ex-Sozialist ist Gründer des Think tank "Eurocité" und machte sich zuletzt mit einem Buch zur Reform Europas in Frankreich einen Namen.

(Deutschlandradio / Ursula Welter)Mit Marx und für Europa

Den Sozialisten geht es schlecht. Wer wüsste das besser als der Kommunikationschef der Pariser PS. Aleksander Glogowski ist nicht gut auf Emmanuel Macron zu sprechen. Um so besser denkt er von Deutschland und von Europa.