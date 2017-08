Mit 159 Instituten weltweit ist das Goethe-Institut heute viel mehr als nur ein Botschafter deutscher Kultur im Ausland. Generalsekretär des Goethe-Instituts, mit Sitz in München, ist seit 2012 Johannes Ebert. Davor war er Leiter der Institute in Kiew, Kairo, Moskau und Leiter der Region Osteuropa / Zentralasien des Goethe-Instituts.

Ebert warnt im Deutschlandfunk davor, die Kultur und die damit zusammenhängenden Prozesse zu unterschätzen. "Aber ich glaube, es ist richtig, dass in diesen ganzen Situationen, in denen wir im Moment sind, die Frage: Was bewirkt Kultur für die Gesellschaft, wie schaffen wir es, einen gesellschaftlichen Austausch hinzukriegen, wie schaffen wir Rahmenbedingungen für Kultur, sodass Mitglieder der Gesellschaft an Diskursen, an Prozessen teilhaben - das ist eine soziale Frage, eine gesellschaftliche Frage, und insofern ist das in der Bedeutung gewachsen."