Was für eine Kraft das Zusammenspiel von Geige und Cello entfalten kann! Zumal, wenn sich zwei der weltweit führenden Streichersolisten zusammentun: Julia Fischer und Daniel Müller-Schott.

In Schuberts "Arpeggione-Sonate" setzt sich Julia Fischer zudem an den Flügel, was sie öffentlich selten tut. Und tatsächlich überzeugt die Frau mit der starken und souveränen Präsenz nicht nur als Geigerin, sondern auch als Pianistin.

Ausschnitte ihres vielseitigen Programms, das unterschiedliche musikhistorische Epochen und Stile zusammenführt, hören Sie in dieser Feiertagsausgabe des Musik-Panorama.

Zoltán Kodály

Duo für Violine und Violoncello, op. 6

Franz Schubert

Sonate für Violoncello und Klavier a-Moll D 821, "Arpeggione-Sonate"

Johann Sebastian Bach

Sonate für Violine solo g-Moll BWV 1001

Maurice Ravel

Sonate für Violine und Violoncello

Julia Fischer, Violine und Klavier

Daniel Müller-Schott, Violoncello

Aufnahme vom 13. Juli 2016 im Fürst-von-Metternich-Saal des Schlosses Johannisberg