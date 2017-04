Rom Die päpstliche Mehrzweckhalle

Am Karfreitag geht der Papst traditionell den Kreuzweg am Kolosseum. Er erinnert an die Passion Jesu und, speziell an diesem Ort, an das Leiden der frühen Christen. Eine neue Ausstellung zur Geschichte des Monuments zeigt nun: Die Arena taugt nicht als Symbol der Christenverfolgung, sie ist eher ein Beweis kirchlichen Geschäftssinns.

Von Thomas Migge