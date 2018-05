Seit Tagen berichten die Medien ohne Unterlass über die Hochzeit des Jahres. Gestern Abend widmete die BBC ihr eine einstündige Sondersendung. Etwa 100.000 Zuschauer werden im beschaulichen Themse-Städtchen Windsor erwartet. Wer später als 9 Uhr am Bahnhof ankommt, wird nicht mehr in die Stadt gelassen, heißt es. Die Trauung beginnt um 13 Uhr deutscher Zeit. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, wird den Gottesdienst in der St. George's Chapel zelebrieren.

"Sie nehmen es beide sehr gewissenhaft", sagt er. "Sie haben sich beide für die Details des Ablaufs interessiert. Aber auch für das, was gesagt wird, und was es bedeutet, auch das Versprechen, dass sie sich gegenseitig geben werden. Es war sehr beeindruckend, das alles mit den beiden zu besprechen."

Die Boulevard-Berichte rund um Meghans Familie

Die Frage, die in den letzten Tagen im Vordergrund lautete: Wer führt die Braut in die Kirche? Meghans Vater Thomas Markle liegt im Krankenhaus in Mexiko. Er hat sich aber auch von Paparazzi bezahlen lassen, um Fotos zu stellen, und soll dafür 100.000 Dollar kassiert haben.

En Detail haben die britischen Zeitungen die Familienverhältnisse Meghans aufgeblättert. Die Braut hat zu ihren Halbgeschwistern keinen Kontakt mehr, sie sind also auch nicht eingeladen und geben ein anklagendes Interview nach dem anderen – zum Spott der Comedians:

"Die Schwester gibt den ganzen Tag lang Interviews und sagt: Warum lädt mich diese dumme, habgierige Schlampe nicht zur Hochzeit ein? Der Halbbruder fordert Harry auf: Heirate sie nicht! Und gleichzeitig beschwert er sich: Ich bin nicht eingeladen."

Anstelle von Thomas Markle wird Prinz Charles die Braut in die Kapelle führen. Die letzten Meter zum Altar geht Meghan Markle aber alleine, nur umringt von zehn Blumenkindern, unter ihnen die Kinder von William und Kate, George und Charlotte.

Politiker sind zum Gottesdienst nicht eingeladen

Einen weiteren Höhepunkt wird ab 14 Uhr die Kutschfahrt durch die Stadt bilden. Auch die Kutsche ist der BBC eine Live-Schaltung in die königlichen Ställe von Windsor wert.

"Es ist ein Landauer aus Ascot aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie werden im Juni für das Pferderennen von Ascot benötigt. Dieser Landauer wurde ein halbes Jahr lang restauriert."

Am Gottesdienst und Empfang nehmen auch die Queen und ihr 96-jähriger Ehemann Prinz Philip teil. Politiker sind nicht eingeladen, weil - so die offizielle Begründung - Harry keine reale Aussicht auf die Thronfolge hat. Es heißt jedoch, Harry hätte gerne die Obamas eingeladen, mit denen er befreundet ist. Das aber hätte Donald Trump verschnupft. Also bleibt die Politik außen vor.

Das ganze Land soll mitfeiern

Im ganzen Land wird es Straßenfeste geben, die Kommunen und Städte haben eigens dazu aufgerufen. Und das Wetter spielt auch mit: Es soll strahlender Sonnenschein in Windsor herrschen bei 22 Grad.