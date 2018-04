Sachsen-Anhalt Zoff um Landwirtschafts-Pläne

Ökolandbau fördern, Tierschutz in den Vordergrund stellen - so der Tenor des Leitbildes „Landwirtschaft 2030 Sachsen-Anhalt“. Doch Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) muss für ihr Papier viel Kritik einstecken. Nicht nur Bauernverbände laufen Sturm dagegen - auch in der Koalition gibt es Streit.

Von Christoph Richter

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek