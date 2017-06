SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat Kanzlerin Merkel und der CDU vorgeworfen, sich systematisch der Debatte über die Zukunft Deutschlands zu entziehen. Schulz sagte, er nenne das "einen Anschlag auf die Demokratie". Am Nachmittag wollen die rund 600 Delegierten das Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschließen.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel vorgeworfen, sie verweigere sich im Bundestagswahlkampf einer Auseinandersetzung über Inhalte. Während die SPD Konzepte vorstelle und Stellung beziehe, "wird auf der anderen Seite geschwiegen", sagte Schulz. In den vergangenen Jahren sei Merkel mit dieser Taktik, sich nicht zu äußern und nicht festzulegen, durchgekommen - doch "nicht mehr im Jahre 2017", rief Schulz den Delegierten zu.

Heute legen wir den Grundstein für den Wahlkampf und unsere Regierungsarbeit: Wir beschließen ein Wahlprogramm, das seinen Namen verdient. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 25. Juni 2017

Schulz warf CDU und CSU vor, bewusst zu fördern, dass weniger Menschen wählen gingen, weil eine sinkende Wahlbeteiligung konkurrierenden Parteien schade. "Dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht asymmetrische Demobilisierung. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie", sagte Schulz in Dortmund. Der Kanzlerkandidat und seine SPD wollen sich vom Umfragetief vor der Bundestagswahl am 24. September nicht beirren lassen.

Schröder: "Es darf keine Selbstzweifel geben"

Altkanzler Schröder sprach seiner Partei Mut für den Wahlkampf zu und versicherte, "nichts ist entschieden". Nötig seien Disziplin, Geschlossenheit, aber auch Selbstbewusstsein, sagte Schröder, der an seine Aufholjagd im Bundestagswahlkampf 2005 erinnerte. Die Partei müsse das Kanzleramt aber auch wollen. Schulz habe dies bereits deutlich gemacht, andere müssten das auch verinnerlichen.

Der Altkanzler kritisierte auch die USA-Politik von Bundeskanzlerin Merkel (CDU). "Wir müssen einem Präsidenten Trump selbstbewusst entgegentreten", sagte er. Er unterstütze Martin Schulz in der Ablehnung des Nato-Ziels, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Dieses Ziel "sei niemals beschlossen worden, und darauf müssen wir bestehen".

"Wir geben heute den Startschuss für die Aufholjagd", sagte die künftige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig. Kanzlerkandidat Schulz solle der nächste sozialdemokratische Kanzler werden. Die SPD habe die richtigen Antworten für ein modernes, gerechtes Deutschland und ein friedliches Europa. "Die CDU macht keine Politik", warf Schwesig den Christdemokraten vor.

Schröder kritisiert Merkel für ihre Haltung zum Irak-Krieg - ohne sie beim Namen zu nennen. #SPDbpt17 #SPDbpt — Dirk-Oliver Heckmann (@DirkOHeckmann) 25. Juni 2017

Das plant die SPD:

Steuerentlastungen für kleine mittlere Einkommen sowie höhere Steuern für Spitzenverdiener

gebührenfreie Kitas

Ehe für homosexuelle Paare

Reform des Arbeitslosengeldes

höhere staatliche Investitionen insbesondere auch in die Bildung und eine Stärkung der Europäischen Union

Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2030 auf dem jetzigen Stand von 48 Prozent, Begrenzung der Beiträge auf 22 Prozent begrenzen

Die SPD hofft, mit diesen Vorhaben in der Wählergunst zu steigen. Drei Monate vor der Bundestagswahl liegen die Sozialdemokraten bis zu 16 Prozentpunkte hinter der Union.

Der Parteitag in Dortmund war eine Stunde später als geplant gestartet, weil sich der Einlass der mehreren Tausend Gäste in die Veranstaltungshalle wegen der strengen Sicherheitskontrollen verzögert hatte.

(tj/fwa)