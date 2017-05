40 Jahre Gorleben – das ist auch eine Geschichte um die Atomkraft und die Suche nach einem Endlager.

Jetzt könnte alles wieder von vorne beginnen: Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz für die Suche nach einem deutschen Endlager für hoch radioaktiven Atommüll beschlossen. An dem Gesetzentwurf waren diesmal viele beteiligt: Politiker, Umweltschützer, Vertreter der Energiebranche, Wissenschaftler und interessierte Bürger. Alles soll jetzt anders werden, es gibt feste Regeln, Transparenz und eine ergebnisoffene Suche, so das Versprechen.

Aber lässt sich das in der Realität umsetzen? Und wie kann mit einer Technik umgegangen werden, die 60 Jahre in Betrieb war und mit deren Folgen sich über 30.000 Generationen auseinandersetzen müssen?

Gesprächsgäste:

Thorben Becker , BUND-Atomexperte

, BUND-Atomexperte Dagmar Röhrlich , Geologin und Wissenschaftsjournalistin

, Geologin und Wissenschaftsjournalistin Thomas Schmidt , (CDU), Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

, (CDU), Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

