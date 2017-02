Mehrere Jahre lang hat Hamid Sulaiman an diesem Comic-Roman gearbeitet. Im vergangenen Jahr ist das Buch in Frankreich erschienen. Die Zeichnungen wurden im vergangenen Frühjahr in Berlin ausgestellt. Nun ist diese Graphic Novel auf Deutsch erschienen.

Hamid Sulaiman rückt darin die zivile Opposition in den Vordergrund. Er entwirft verschiedene Charaktere: Da ist Yasmin, die zentrale Figur, die das geheime Krankenhaus im Haus ihrer Familie einrichtet. Sie ist jung, gebildet, modern, will in den USA promovieren. Aber sie ist eben auch sehr politisch. Sie will miterleben, wie das Assad-Regime endet und ihren - friedlichen - Teil dazu beitragen.

Hamid Sulaiman kombiniert verschiedene Charaktere, die sich in diesem oppositionellen Umfeld treffen, vom traumatisierten Folteropfer bis zum bereits radikalisierten Salafisten. Ein Querschnitt der sehr zerrissenen syrischen Gesellschaft, die durch diesen Krieg noch weiter auseinander driftet.

Der Verlag Hanser Berlin, der das Buch nun auf Deutsch herausgebracht hat, hat mit der Übersetzung ebenfalls einen Zeichner beauftragt. Kai Pfeiffer, Berliner Comic-Zeichner, hat die Bildsprache ins Deutsche übertragen.

Hamid Sulaiman: "Freedom Hospital"

Hanser Berlin, 287 Seiten, 24 Euro.