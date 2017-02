Trump und die Medien Das Prinzip der Pressebeschimpfungskonferenz

Donald Trump macht Politik als präsidentielles Dekret plus Eigenpropaganda: So formuliert es der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler im DLF. Für Trump zähle der direkte Draht zum Volk. Alles, was dazwischen geschaltet werde, störe ihn. Darum seien viele Medien für Trump der Feind. Und es könne bald weitere Feinde geben.

Bernd Gäbler im Gespräch mit Michael Köhler