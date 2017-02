Ukraine Eklat um deutschen Botschafter in Kiew

Eine Interview-Äußerung des deutschen Botschafters in Kiew über Wahlen in den ostukrainischen Separatistengebieten sorgt in der Ukraine weiter für Empörung. Der deutsche Gesandte Ernst Reichel wurde ins Kiewer Außenministerium zitiert - dort ruderte er offenbar zurück.

Von Sabine Adler