USA Stilles Gedenken am Ground Zero

2.983 Menschen kamen bei den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 ums Leben. Um an die Geburtstage der Opfer zu erinnern, spendet ein New Yorker Florist wöchentlich einen großen Strauß weiße Rosen.

Von Kai Clement