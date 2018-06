Nach dem Flug von Weltraumpionier Juri Gagarin sollte möglichst schnell eine Frau in die Umlaufbahn starten. Valentina Tereschkowa wurde als Kosmonautin ausgewählt und kreiste 1963 an Bord des Raumschiffs Wostok-6 drei Tage lang um die Erde. Damals war sie erst 26 Jahre alt. Zur selben Zeit war auch Wostok-5 mit Waleri Bykowski im Weltraum. Bykowski wurde 15 Jahre später in Deutschland sehr bekannt: Da war er Kommandant des Fluges von Sigmund Jähn, der 1978 der erste Deutsche im All gewesen ist.

Walentina Tereschkowa, die erste Frau im Weltraum (Roskosmos)

Ursprünglich war geplant, dass sich Tereschkowa und Bykowski mit ihren Raumschiffen in der Umlaufbahn auf wenige Kilometer annähern. Doch aufgrund technischer Probleme von Wostok-6 kam das Rendezvous nicht zustande. Valentina Tereschkowa litt sehr stark unter der Raumkrankheit. Ihr war ständig unwohl und sie musste sich oft übergeben. Die sowjetischen Raumfahrtfunktionäre nahmen das als willkommenen Anlass, für fast zwanzig Jahre auf weitere Flüge von Frauen zu verzichten.

Kuriosum am Rande: Damals waren die Kapseln noch so klein, dass nur eine Person darin Platz fand. Daher ist die Mission von Valentina Tereschkowa bis heute die einzige, an der nur Frauen beteiligt waren.