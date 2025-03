Spionage

Gleichgewicht des Wissens

Klaus Fuchs war in den 1940ern in den USA am Bau der Atombombe beteiligt. Sein Wissen übermittelte er in die Sowjetunion, wofür er jahrelang ins Gefängnis musste. Am 1. März 1950 wurde er verurteilt. Er sah in dem Verrat einen Dienst für den Frieden.